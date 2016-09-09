美網》奧運女雙金銀牌出局 辛吉絲止於4強
美網賽今天進行女雙準決賽，結果奧運女雙金銀牌同遭淘汰，無緣爭冠；大會第1種子法國搭檔茉蘭登諾維琪／賈西雅，以及第12種子馬泰珂（美國）／沙法洛娃（捷克）打進決賽，將爭奪本屆美網女雙冠軍。
女雙準決賽首戰由里約奧運女雙金牌、大會第5種子俄羅斯組合瑪卡洛娃／維斯妮娜，與第12種子馬泰珂（美國）／沙法洛娃（捷克）交手。結果比賽花了1小時15分，馬泰珂／沙法洛娃就以6-2、7-6(4)直落二擊敗俄羅斯搭檔，率先打進女雙決賽。
第2場準決賽換里約奧運女雙銀牌辛吉絲（瑞士）上陣，不過她的搭檔換成美國的范黛薇，她們是大會第6種子，對方則是強勁的敵手、第1種子法國搭檔茉蘭登諾維琪／賈西雅。
整場比賽只花了71分鐘，法國搭檔就以直落二（6-3、6-4）擊退辛吉絲／范黛薇，打進冠軍戰。辛吉絲是去年美網女雙冠軍，今年換了新搭檔後4強止步，無法衛冕后冠。
(中時電子報)
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