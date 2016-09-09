質疑大選結果 加彭華裔反對派領袖提告

我要評比

非洲國家加彭的華裔反對派領袖讓．平今天向憲法法庭提出控告，質疑上個月總統大選的官方計票結果。這次大選由現任總統彭戈險勝贏得連任，但讓．平陣營指控其中有鬼。

法新社報導，讓．平的競選團隊說：「讓．平已向憲法法庭提出申請，要求重新檢視2016年8月27日總統大選上奧果韋省（Haut-Ogooue ）的開票結果。」

律師團成員巴特桑查（Jean-Remy Batsantsa）說，讓．平陣營訴請「在這個省份逐個投票所重新驗票，並比對國家選舉委員會與所有政黨的開票紀錄」。

他表示：「我們要求法庭判定有嚴重異常現象。」計票結果顯示，彭戈（Ali Bongo）僅以些微差距險勝，歐洲聯盟觀察團團長嘉布瑞爾（Maryia Gabriel）也對結果提出質疑。

巴特桑查表示，彙整上奧果韋省的開票結果後，明顯可見「彭戈不可能贏得選舉」。（譯者：中央社林治平）1050909

(中央社)