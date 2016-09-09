有英女王丈夫色情照？俄大亨被特工暗殺

俄羅斯大亨別列佐夫斯基2013年陳屍家中，據傳是因為握有英國女王丈夫菲利浦親王的不雅色情照片，才被英國秘勤局暗殺。(圖片取自英國太陽報)

移居英國多年的俄羅斯大亨別列佐夫斯基2013年陳屍家中，死因眾說紛紜，有人他惹到普丁，所以被暗殺。但最近有一家英國媒體爆料，因為他握有英國女王丈夫菲利浦親王的不雅色情照片，才被英國秘勤局暗殺。

別列佐夫斯基（Boris Berezovsky）是俄國金融富商，曾獲得特權經營國營企業，但普丁上台後他被控多項金融詐騙和貪污等罪名流亡英國，之後長期資助反普丁組織，一直被俄羅斯當局通緝，又因詐欺罪被俄國判刑6年，才赴英國尋求政治庇護。他時常發言批評普丁，所以當別列佐夫斯基陳屍家中，許多人認為是普丁指使，但警方當時判斷為上吊身亡。

但如今有俄國情報專家指出，告訴英國《太陽報》（The Sun），現任女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的先生菲利浦親王（Prince Philip），因為造訪聲色場所「周四俱樂部」（Thursday’s Club），被好友兼攝影師納胡姆（Baron Nahum）拍下與裸體女子的情色照片，後來被俄國間諜伊凡諾夫（Yevgeny Ivanov）照下存成副本，輾轉又被別列佐夫斯基從俄國賣家手上購得照片，再拿照片向威脅英國當局換取政治庇護。

俄國情報專家更指出，在俱樂部工作的女子有約6名都被滅口，而拍下照片的納胡姆本來要陪同菲利浦親王赴澳洲，卻在出發前生病，到醫院檢查時離奇死亡。至於偷照相備份的俄國間諜伊凡諾夫，曾兩次差點被車撞，被送醫後住進精神病院，在出院後不久也心臟病發死亡。

(中時電子報)