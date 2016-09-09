世界銀行：空污是世界第4大死因

圖為日本女性戴口罩在街上行走照。（圖／美聯社）

《世界銀行》報告稱，室內外空氣污染已成為全球第四大死因，且對全球經濟造成的損失高達2千多億美元。

空氣污染導致的主要損失在亞洲等發展中經濟體上，嚴重阻礙經濟發展。而發達國家也因為空氣污染付出高昂代價。而中國是受害最深的國家，因為環境污染導致過早死亡、勞動時間的損失和相關福利開支增多，空氣環境污染導致中國損失其國內生產總值的10%。報告還說，印度和柬埔寨因空氣污染損失其各自國內生產總值的8%。

全球有大約550萬人因室外和室內空氣污染導致的疾病喪生。空氣污染已經成為吸煙，飲食和肥胖症之後全球第4大死亡原因。空氣污染通常導致癌症、心臟、肺和呼吸道疾病。

這一研究報告依據的數據是2013年的數據，也就是研究者們能得到的最新數據。

(中時電子報)