MLB》天才小史右肘再傷 歸期未定

國民隊「天才小史」史崔斯柏格（右）從傷兵名單復出，首場先發右手肘便又受傷。（美聯社資料照）

華盛頓國民隊先發投手「天才小史」史崔斯柏格從傷兵名單回來後首次先發，昨天對戰亞特蘭大勇士隊，投到第3局上右手又出狀況，只好先行退場。經過MRI核磁共振造影檢查後，確認右手肘有拉傷腫脹的現象，目前歸期未定。

國民隊目前在國聯東區領先，與第2名大都會隊之間還有8.5場勝差，打進季後賽應該是沒有問題；但少了15勝4敗、自責分率3.60，開季曾經寫下13連勝紀錄的小史，球隊能向前走多遠就很難說了。

事實上，小史進大聯盟後即傷痛不斷，除了今年兩次進入傷兵名單外，2010年加盟國民隊第1年便動了韌帶置換手術。這次手肘又受傷，球團很擔心還要再動一次Tommy John手術，這樣一來他又得一年無法投球，對球隊的戰力影響很大。

(中時電子報)