滯留鋒面影響 中部以北降雨機率增
中央氣象局表示，9日受滯留鋒面影響，北台灣降雨比8日更加明顯，且各地仍有局部大雨出現的機率，各地溫度則比8日略降1至2度。
氣象局指出，台灣北部海面滯留鋒面9日南移影響台灣的天氣，西半部及宜蘭地區易有陣雨或雷雨，尤其北台灣降雨比8日更加明顯，花東降雨時間較短，但不定時有短暫陣雨，各地仍有局部大雨出現的機率。
除了提醒大家要攜帶雨具備用，也要隨時留意氣象局發布的警特報訊息，尤其山區已下雨多日，請特別注意坍方落石。
溫度方面，由於雲量增多及下雨，各地溫度比8日略降1至2度，白天最高溫約攝氏30、31度，夜晚清晨各地低溫則在25、26度左右。
氣象局提醒民眾9日全台PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5為低等級，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050909
(中央社)
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