「四健尬看賣」中港高中演話劇 行銷大豆奪亞軍
中港高中設計思維班7名四健會員，把農民第一次種大豆的酸甜苦辣，以話劇加上音樂，淋漓盡致的表演出來，大力行銷梧棲區農會大豆，奪得「四健尬看賣」亞軍，學生開心的說，改編「再出發」歌詞歌頌「豆農」的辛苦，讓他們絞盡腦汁，得獎真得很開心。
梧棲區農會總幹事王秝毅表示，去年開始在中港高中辦理四健會訓練，今年主題為「戲豆話稻農產品行銷」，主題以大豆為主，課程包含非基改產品介紹及實作、大豆知多少、農產品行銷通路等，深受同學喜愛；中港高中校長周文松說，地方與學校合作推廣在地農產品，讓學生更能了解家鄉的農產特色。
四健會7名成員代表梧棲區農會，參加台中市「四健尬看賣」作業組成果發表競賽，將農夫首次種植大豆的甘苦經驗，透過逗趣的話劇及歡樂的音樂方式呈現，並利用大豆做豆腐、57豆豆冰行銷等項目，改編「再出發」歌詞，以歌頌「豆農」的辛苦，精彩演出奪得亞軍。
學生李宜哲表示，演出內容劃分為四幕，分別為契機與轉機、大豆的成長過程、行銷過程及慶豐收，在改編歌詞時找了50幾個詞，一個一個套進去，要押韻也要順口，大伙兒集思廣益終於一起克服了。
(中時)
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