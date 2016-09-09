滯留鋒面影響 防局部豪大雨 宜花降雨明顯

今各地易有局部大雨甚至是豪雨發生的機率。(中時資料照)

受滯留鋒面影響，今天氣仍然不穩定，各地出現陣雨或雷雨的機率都偏高，尤其是中午過後在熱力作用的加強下，各地山區以及東半部的宜蘭、花蓮降雨的現象會更為明顯，其中宜蘭、花蓮出現明顯雨勢的時間有機會持續到晚上之後，各地也有局部大雨甚至是豪雨發生的機率。山區已下雨多日，特別提醒居住在山區或欲前往山區的民眾，注意坍方落石。另外，氣象局稍早也對金門地區發布大雨特報。

根據中央氣象局資料顯示，這道響台灣的滯留鋒面在周末(10日、11日)會略為北移，屆時降雨會稍微緩和一些，不過水氣仍多，西半部地區有局部陣雨或雷雨，中午過後各地也會有短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，由於雲量增多及下雨，今各地溫度將比昨天稍微降個1到2度，白天最高溫約30、31度，夜晚清晨各地低溫則在25、26度左右。

空氣品質方面，今全台PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5為低等級。

(中時電子報)