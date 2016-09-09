加州警察嫖雛妓 解僱4人 停職7人
加州灣區奧克蘭（Oakland）警隊爆出史上最大性醜聞，據傳有超過20名警員與未成年雛妓進行性交易。目前有4名警員被解僱，7名警員被停職。
奧克蘭市長薛佛（Libby Schaaf）召開記者會表示，很抱歉這些醜聞傷害了社會大眾的信任，將對其中12名涉案的警員進行紀律處分，並已要求警隊解僱4名接受調查的警員。
這起性醜聞在去年爆發，奧克蘭警隊陸續爆出有28名警員與化名古波（Celeste Guap）的17歲雛妓發生性行為，並在事後給予她約250美元的報酬，甚至在警方執行掃黃前，傳簡訊給她通風報信。自爆發這起醜聞後，已經讓3名警長下台，1名員警自殺身亡。
患有毒品以及性成癮症的古波在接受調查時說，她在未成年時，只與3名奧克蘭警員發生性行為。但她接受媒體採訪，曾說她與超過30名員警有過性行為。她日前到佛羅里達州勒戒中心接受毒品以及性成癮症治療。
(中時電子報)
文章來源：Four Oakland police officers fired, seven suspended after sprawling sexual misconduct investigation
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