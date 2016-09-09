法山區纜車故障 入夜救援暫停45人受困

法國阿爾卑斯山區的纜車發生故障，卡在歐洲最高峰白朗峰的冰河上空，官員表示，直升機已救出65人，但救援行動在入夜後暫停，仍有約45人受困待救，得吊在半空中過夜。

這條纜車路線由法國的南針峰（Aiguille du Midi）通到義大利邊界上的海朋納峰（Pointe Helbronner），全程約5公里，通常須花35分鐘時間。每部纜車可載4位乘客，沿途可飽覽白朗峰（Mont Blanc）美景。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這些纜車發生故障的山區高度達3800公尺，最初有多達110人受困，當局迅速展開大規模空中救援行動。參與救援的包括瑞士、法國和義大利的直升機。

美聯社報導，法國內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）表示，有4架直升機出動救援，在入夜前救出65人，還有45人受困。救援人員已趕抵現場，將陪伴受困遊客度過夜晚，並提供他們毛毯、食物與飲水，救援工作將於明天一早恢復進行。

上薩瓦省（Haute-Savoie）官員李克勒（Georges-Francois Leclerc）稍早告訴法新社：「在非常艱難的情況下，我們仍在1個半小時內成攻撤離約60人。天黑以後，我們只得暫停空中救援行動。」

纜車營運是由白朗峰公司（Mont-Blanc Company）管理，公司執行長德薩凡（Mathieu Dechavanne）告訴法新社，這次事件起於纜車因「不明原因」纏在一起，公司員工目前還無法修復。（譯者：中央社林治平）1050909

(中央社)