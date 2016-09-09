圖輯》里約帕運選手群像

雖然沒有小腿，還是能游泳。（美聯社）

里約帕運開幕第2天各項賽事紛紛登場，雖然選手們的身體有著不同程度的障礙，但拚戰精神絕不輸給四肢健全者。大家無不把握四年一次的機會，全心全力投入比賽。

此外，由於俄羅斯帕運代表隊遭到全面禁賽，俄國政府也在莫斯科辦了一項屬於自己的帕運會，讓本國選手也有發揮的舞台。

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里約帕運輪椅籃球賽。（美聯社）

輪椅競速賽。（美聯社）

參加視障跳遠的台灣選手楊川輝。（中央社）

里約帕運視障足球賽。（美聯社）

帕運射箭賽。（美聯社）

里約帕運的視障柔道賽。（美聯社）

殘障選手鉛球賽。（美聯社）