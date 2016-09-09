被高潮叫起床？用這款鬧鐘就對了
每天起床總是痛苦無比，想要再多睡一回嗎？現在英國廠商專門為女性發明一款「高潮鬧鐘」，讓女性每天被愉悅的高潮喚醒，用美好心情迎接新的一天。
這款名為「小公雞」(The Little Rooster)的鬧鐘，外型像一把刮鬍刀，功能是把情趣振動器和鬧鐘結合，不但一體成形還防水。使用者可將「小公雞」放到內褲裡，並設定好震動時間，鬧鐘在到達設定的時間後，便會開始振動，如果還賴床鬧鐘便就會慢慢增加振動頻率和強度，直到使用者醒來。
這些振動分為27個等級，不會發出聲響，讓你感到尷尬，所以有些使用者還會在外出時使用。目前這款高潮鬧鐘推出後太受歡迎，目前存貨已銷售一空，需等到10月才會出貨。
(中時電子報)
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