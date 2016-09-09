明年郵輪之旅 雄獅、鳳凰掀早鳥優惠大戰
為搶攻郵輪旅遊商機，雄獅旅遊集團將於明年6月27日至7月5日包下義大利歌詩達郵輪公司旗下「幸運號」郵輪，並設計推出「2017 Cosata 幸運號 9天8夜」由基隆港出發的海上假期，此獨家包船行程並於今(9)日上午9點推出「兩人同行、第二人免費」與「親子同遊，第三人、第四人只要29,900元起」早鳥優惠， 創郵輪旅遊市場同天數價格新低。
不讓雄獅專美於前，鳳凰旅遊集團亦將於明年5月至8月包下公主遊輪旗下「藍寶石公主號遊輪」，並設計推出「沖繩、石垣島自主遊4天」與「沖繩、石垣島、宮古島自主遊5天」遊程，同時亦即日起推出「報名內艙免費升等陽台艙(價值/每人5000元)」與「 兩人同行最高減1萬元」，以及 「閣樓、頂級、景觀、尊榮、至尊套房，第二、三、四人房型，可任選一人半價」，以及12月31日前報名繳訂者，再贈送遊輪小費早鳥優惠專案以廣招徠。
2016暑假旺季才剛結束，雄獅與鳳凰兩家旅遊集團不僅以包船方式設計規畫2017年出發的郵輪之旅，更提早3季即開始促銷攬客，除凸顯郵輪市場競爭態勢，亦掀起郵輪市場「卡位大戰」。
雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，雄獅推出的郵輪旅遊回客率超過3成，且多數旅客再次搭郵輪時，多會選擇6天以上的行程以深度體驗郵輪旅遊樂趣。為此，雄獅決定與歌詩達郵輪公司合作，以包船型式規畫推出9天郵輪假期，並透過早鳥優惠促銷提早接單。
雄獅推出的「Cosata 幸運號 9天8夜」郵輪之旅，創下了台灣郵輪市場多項紀錄，這是基隆港出發的郵輪最長天數的行程，也是基隆出發郵輪中首次停靠日本九州神戶港的行程，同時也是市場首見9天8夜3萬有找的郵輪行程。
為了替台灣旅客打造完整郵輪體驗，雄獅集團所屬「欣講堂」更在船上設計了「海上學院」講座，另外並請到黃小琥與蕭煌奇知名歌手登船獻唱。除此，郵輪停靠神戶港後，雄獅並設計了「迷你馬拉松夜跑」，讓年輕旅客暢玩體驗。
雄獅旅遊包下的「歌詩達幸運號」郵輪為10萬噸，9天海上假期由基隆港出發並造訪鹿兒島、高知、大阪、神戶與別府。而鳳凰旅遊包的「藍寶石公主號」郵輪噸位達116,000噸，從基隆港出發後主要停靠沖繩、石垣島與宮古島。
(工商)
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