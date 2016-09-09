香港怎麼玩？吳彥祖公開私房景點

體驗「文青之旅」，可以到香港三級歷史建築「PMQ 元創方」探索藝術人文風情。(圖／香港旅遊局)

吳彥祖當年隻身來港旅行，最喜歡乘坐電車四處遊覽。(圖／香港旅遊局)

吳彥祖拍攝第一部電影「玻璃之城」的主要場景，蘊含豐富的美學濃度。(圖／香港旅遊局)

吳彥祖說，自己每次離開香港，就會想念香港的美食。(圖／香港旅遊局)

吳彥祖十分欣賞香港在地設計的產品，在香港島就有不少特色小店可以邊看邊逛。(圖／香港旅遊局)

香港三面環海，蘊藏著豐富的地質資源及多樣化地貌，值得一一探索。(圖／ 香港漁農自然護理署)

隨著界各國郵輪公司旗下豪華郵輪紛紛靠「港」，香港近年已逐漸成為熱門的郵輪母港。很多旅客在登上郵輪前或結束航程後，都會多留幾天在香港旅遊，這是因為這座五光十色的國際大都市有看不厭的山海美景、吃不完的特色美食、享不盡的繽紛娛樂。

應香港旅遊局邀請推廣香港郵輪旅遊的影星吳彥祖說，他最喜歡香港熱情活力的城市節奏。吳彥祖並表示，自己的事業是從香港起步，所有的機遇和現在擁有的生活，都是香港賦予的，他愛這裡的事，也愛這裡的人，所以他十分樂意推薦旅客來到香港旅遊，跟著他的腳步探索香港。

談到香港的「文青旅遊路線」，吳彥祖來到中上環的香港三級歷史建築「PMQ元創方」。由舊警察宿舍活化而成的「PMQ元創方」，開滿各式設計師小店及創意工作室，同時也是舉行各種創意活動的舞台，這裡的藝術氛圍更吸引不少國際級藝術家香及藝術團體到場舉行展覽。

另外，吳彥祖也喜歡搭乘香港特有的叮叮車。「叮叮、叮叮」的電車鳴響是香港島居民熟悉不過的聲音，而這種古老交通工具也見證著香港超過一個世紀的轉變。吳彥祖說自己當年隻身來港旅行，最喜歡乘坐電車四處遊覽。吳彥祖很推介香港的一些「小社區」，如摩羅街和荷李活道，盡是陳列著全球藝術精品的藝廊及古董和懷舊物品的集中地，氣氛悠閒，閒逛其中，每一步都像發掘寶藏的探險之旅。這兩年在香港掘起的「POHO」小區，位於上環太平山街一帶，有多間個性咖啡店、藝術工作室及設計師小店的進駐，令太平山街變身成為一個藝術小社區。

做為一個電影人，吳彥祖十分欣賞香港的電影製作環境，對吳彥祖來說，香港有處處都是迷人的電影場景，他希望有一天也能在香港取景，拍攝他的電影。吳彥祖的第一部電影「玻璃之城」，主要拍攝場景就是香港大學。創校於1911年的香港大學是一級歷史建築，也是

香港歷史最悠久的高等學府，浸染於綠色校園裡洋溢的書卷氣息，也喚醒吳彥祖的青春回憶。走逛之間處處可見愛德華式建築，一磚一瓦皆濃縮了殖民時期的風格，整座校園猶如建築的美術館，蘊含豐富的美學濃度。

另一個也是吳彥祖主演的電影《單身男女》中的電影場景是佐治五世紀念公園，由花崗岩建造的入口是電影中，程子欣（高圓圓飾）和方啟宏（吳彥祖飾）約定見面的地點。進入了公園後，將會被一棵棵細葉榕樹包圍，感覺仿佛遠離了喧囂的都市。

「香港美食很難忘呀！」，吳彥祖說，從港式點心、牛腩麵等平民化的道地好滋味，到獲米其林星級肯定的義大利、法國等各國美饌，在香港，美食無所不在。吳彥祖很欣賞香港人將世界各地最好的美食都帶到香港。這次吳彥祖也來到香港地道小店之一的〈九記牛腩〉，前身是大牌檔，其加入了藥材的清湯頭與別具特色的咖哩牛腩伊麵遠近馳名，讓人一試難忘。而如果想要感受香港夜生活文化的好去處，吳彥祖則提到尖沙咀的「諾士佛台」，他以前也愛和朋友到這裡把酒言歡。

旅行時到處走走，是感受當地生活的最佳方法。吳彥祖說自己很喜歡逛街，而香港每個地方每個角落都有許多具特色的東西。吳彥祖十分欣賞香港在地設計的產品，他表示在香港島就有不少特色小店可以邊看邊逛，像是灣仔的星街小區是時尚餐飲娛樂集中地，由日街、月街、星街及永豐街組成。事實上，香港不少年輕企業家、藝術家及設計師陸續在此創業，讓這裡成為一個匯集歐美餐廳、時尚精品店及個性藝廊的休閒熱點。

香港三面環海，在藍色的天空與海洋之間，珍藏著一抹亮麗的綠色。吳彥祖也很推薦香港的大自然景觀，他以前住在西貢的時候喜歡到山上走走，靜靜地放鬆自己，將壓力一掃而空。吳彥祖記得當年決定留在香港發展，要重新適應生活，又要學習廣東話，是大自然給他力量，讓他跨過一項又一項挑戰。香港有聯合國教科文組織認可的世界地質公園，新界東北沉積岩和西貢火山岩兩大園區，公園內蘊藏著豐富的地質資源及多樣化地貌，吳彥祖認為值得一一探索。

(工商)