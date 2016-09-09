和林心如多熟？霍建華嬌羞求饒：討厭

霍建華錄影被問到嬌妻時，甜蜜藏都藏不住。（圖／取材自微博）

霍建華與林心如有情人終成眷屬。（圖／公關照）

林心如與霍建華7月底有情人終成眷屬，在峇里島舉辦世紀婚禮，儘管霍建華成為人夫後，忙於拍戲，不過沉浸在新婚喜悅的小倆口，日前被粉絲目擊牽手現身台北街頭，大方放閃，而霍建華錄影被問到嬌妻時，更是藏不住甜蜜。

霍建華婚後首到大陸綜藝節目亮相，連玩遊戲時都離不開新婚話題，被問到「和林心如熟嗎？」霍建華先是嬌羞地笑，再被問「熟到什麼程度」時，霍建華疑似招架不住，嬌羞脫口說出「討厭」。

霍建華成為人夫後更是備受矚目，主持人都不忘虧他「上次來的時候還是小男孩，這次已經是人家的老公了」，讓霍建華當場靦腆微笑，一舉一動都洋溢滿滿幸福。

(中時電子報)