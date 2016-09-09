工作中說髒話 或有助於職涯發展

圖為一男子口出穢言示意圖。（圖／達志影像）

《CareerBuilder》調查發現，英國約有81%的雇主認為，說髒話是種不專業的表現，而多數人都認為這種行為顯得不夠成熟、缺乏自製力，甚至缺乏睿智。但《BBC》表示，如果用對時機的話，髒話或許對工作有幫助。

《少說髒話》(Cuss Control)的作者詹姆斯·奧康納(James O Connor)說：「你可能會問，這有什麼壞處和什麼好處呢？它能讓你感覺更好，但卻不會為你贏得尊重，也無助於塑造你的良好形像。更無法解決糾紛，無法展示能力，也無法幫你晉升。說髒話通常是為了表達憤怒或負面情緒。這些情緒很容易傳染，從而降低職場的幸福感。」

但2007年的一項研究，卻悄俏地改變了這行為所帶來的刻板印象。一位研究人員偽裝成一家英國優購公司的員工，最初他沒有被辦公室的社交圈子接納，但當他開始咒罵另一個員工後，事情卻發生了變化，辦公室的人開始接納了他。他表示，這相當於一場入會儀式，可以鞏固與其他人的關係。該研究的聯合作者、南安普敦大學商學院教授耶胡達·巴魯克(Yehuda Baruch)表示，像水手一樣說髒話只是藍領工人的嗜好。他說：「我們都是人，即便你是名律師也有可能說髒話。」

事實上，說髒話對工作環境的影響才是關鍵所在，說到底「語境決定一切」。澳洲律師羅蘭·哈薩爾(Roland Hassall)表示，他的公司每周都會處理一件與髒話有關的官司。但髒話幾乎從來都不是唯一的因素，甚至不是主要因素。多數公司都不太關心矯情的人遭到冒犯，他們希望創造和諧、高效的工作環境，與髒話有關的職場官司往往都牽扯一些更加嚴重的問題，包括欺凌或騷擾。哈薩爾說：「從案件的對話內容來看，現在的社會比20世紀60年代寬容了很多。」

而一匿名澳洲記者也表示，她曾在向老闆開火、罵髒話後，贏得了對方的尊重。因為辦公室人員的疏失，造成她在工作中昏倒，所以該記者事後跑到老闆的辦公室裡，朝他大聲叫囂、口出穢言。她說：「雖然這很不『專業』，但我認為，我因此在專業上得到了更多的尊重。我老闆後來對我說，從那件事之後，他對我更加尊重了，因為他會真誠地詢問我的狀況。」

歸根結底，說髒話的場合和時機至關重要。因為該記者在這場紛爭中佔據了道德制高點且她所在的工作環境裡同事們也經常說髒話。但如果換成其他地方的話，或許最後的結果會大相徑庭。

(中時電子報)