巴黎發現載瓦斯桶汽車 警方再逮3女嫌
法國首都巴黎上週發現1輛汽車上載有6個瓦斯桶，警方今天調查此案時逮捕3名女性嫌犯，過程中槍傷其中一人，據稱她們正計畫採取新的暴力行動。
內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）表示，被捕3名女子年齡介於19到39歲，都是「思想激進的狂熱分子」，她們準備「很快採取新的暴力攻擊行動」。
警方3日到4日夜裡在巴黎聖母院附近蒙特貝婁河岸（quai de Montebello）發現1輛沒有車牌的棄置車輛，搜查發現車內有6支瓦斯鋼瓶，其中5支裝滿瓦斯。由於法國過去18個月有逾200人死於伊斯蘭好戰份子發動的攻擊，這項發現引發警惕。
遭警方槍擊的女子是車主的女兒。消息人士透露，她們3人是在巴黎南方城鎮布西聖昂圖瓦恩（Boussy-Saint-Antoine）一起被捕。
他又說，逮捕過程中有1名警員遭她們持刀刺傷。
警方發現這輛載有瓦斯桶的汽車後，先前已逮捕4名嫌犯，是一對兄弟和他們的女友。
最先被捕的是這對兄弟中34歲的哥哥和他29歲的女友，他們7日即遭拘押，治安機構知道他們與激進伊斯蘭主義分子有關聯。同為26歲的另一對男女則於昨晚被捕。（譯者：中央社林治平）1050909
(中央社)
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