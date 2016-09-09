富國銀行盜開帳戶 挨罰1.85億美元
美國官員今天透露，美國銀行業巨擘富國銀行被主管機關指控，在未經客戶同意下，秘密地開設帳戶後，將支付逾1.85億美元（約新台幣58億元）罰金。
消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau, CFPB）說，富國銀行（Wells Fargo）是全球市值最大的銀行，富國銀行的員工藉由開設未經客戶授權的存款和信用帳戶，之後還偷偷地將客戶資金轉移至這些帳戶，有時甚至偽造電子郵件地址以登記入冊，以非法手段拉抬業績數字。
富國銀行發現，不肖員工單是在2011-2015年就盜開超過150萬個存款帳戶，向客戶收取數百萬美元費用，並協助員工達成銷售目標及領取紅利獎金。
富國銀行將向CFPB支付1億美元罰金，為因應2008年金融危機而成立的CFPB迄今最大筆罰款。
總部位在舊金山的富國銀行還將向洛杉磯市支付5000萬美元罰款。洛杉磯市去年向富國銀行提告，指控該銀行施壓員工盜開帳戶等各種詐騙行為。
除向所有相關客戶賠償500萬美元外，富國銀行還將向財政部支付3500萬美元罰金。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。