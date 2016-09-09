富國銀行盜開帳戶 挨罰1.85億美元

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美國官員今天透露，美國銀行業巨擘富國銀行被主管機關指控，在未經客戶同意下，秘密地開設帳戶後，將支付逾1.85億美元（約新台幣58億元）罰金。

消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau, CFPB）說，富國銀行（Wells Fargo）是全球市值最大的銀行，富國銀行的員工藉由開設未經客戶授權的存款和信用帳戶，之後還偷偷地將客戶資金轉移至這些帳戶，有時甚至偽造電子郵件地址以登記入冊，以非法手段拉抬業績數字。

富國銀行發現，不肖員工單是在2011-2015年就盜開超過150萬個存款帳戶，向客戶收取數百萬美元費用，並協助員工達成銷售目標及領取紅利獎金。

富國銀行將向CFPB支付1億美元罰金，為因應2008年金融危機而成立的CFPB迄今最大筆罰款。

總部位在舊金山的富國銀行還將向洛杉磯市支付5000萬美元罰款。洛杉磯市去年向富國銀行提告，指控該銀行施壓員工盜開帳戶等各種詐騙行為。

除向所有相關客戶賠償500萬美元外，富國銀行還將向財政部支付3500萬美元罰金。1050909

(中央社)