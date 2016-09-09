慶中秋》甜度破表13度！周清章「八里文旦」雙冠王
八里區農會9月7日舉辦第25屆文旦柚評鑑比賽結果出爐，共計45位柚農爭奪冠軍寶座，經過專業評審嚴格評選，今年的冠軍獎及甜柚王由農友周清章獲得，拿下雙冠王的殊榮。
周清章在八里種植文旦柚已40餘年，種植面積約1公頃，多次參與評鑑比賽，是比賽常勝軍。周清章表示，為了提昇文旦柚品質，今年特別嘗試調整施肥方式，加上最近一個月文旦柚成熟期八里晴朗少雨，使得文旦柚品質特別優良，更勝以往。
擔任本次評審工作的文化大學園藝系黃子彬教授表示，今年甜柚王甜度高達13度，參與比賽的文旦柚甜度也都有超過12度的好品質，超越以往。八里區農會表示，八里區是新北市最主要的文旦柚產區，為了提供文旦柚農友互相交流切磋的機會，探討生產技術與果園管理方式，在良性競爭中生產出高品質文旦柚，特別舉辦八里區文旦柚評鑑比賽。目前文旦柚銷售狀況非常良好，加上冠軍文旦柚的品質保證，搶購熱烈，供不應求，請大家把握機會訂購，手腳慢了就買不到了。
農業局表示， 9月10日、11日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北有寶柚，美味安心GO」新北文旦柚推廣展售，現場將展售本次評鑑雙冠王文旦柚及文旦柚系列產品，還有釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY及藝人表演。另外配合抓寶熱潮，展售會期間在現場設置寶可夢灑花補給站，歡迎大家在捕捉寶可夢的同時，也將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚捕獲回家，歡渡中秋佳節。欲購買文旦柚產品請洽八里區農會02-2610-2996、新店地區農會02-2910-6666、淡水區農會02-2620-2290、林口區農會02-26011226、五股區農會02-2292-3571。
(中時電子報)
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