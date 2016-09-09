協助在土耳其難民 歐盟直接發記帳卡

鑑於每個難民的需求不同，為了提供難民更完善協助，歐洲聯盟與土耳其合作，將提供電子記帳卡給在土耳其的難民，讓他們得以直接在商店使用這張卡片購買生活所需。

主管人道援助的歐盟執行委員會執行委員斯蒂里亞尼迪斯（Christos Stylianides）今天宣布這項與聯合國、世界糧食計劃署（WFP）、土耳其政府，以及土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）的合作計畫。

這筆總金額高達3億4800萬歐元的援助計畫，是歐盟承諾土耳其難民援助的一部分。按照歐盟執委會的規劃，從10月起，留滯在土耳其的難民將可獲得一張電子記帳卡，裡頭將儲值一定金額，供難民購買生活必需品、住房、小孩教育經費等各項費用。

不過，斯蒂里亞尼迪斯並未說明每張卡片每個月的儲值額度。

斯蒂里亞尼迪斯表示，這項計畫將能讓不同需求的人能夠以最有效的方式，獲得他們最需要的物資，也有助於刺激當地經濟發展。這是一項新創舉。

根據歐盟提供的數據，目前留滯在土耳其的難民總數超過300萬人，其中90%以上並未住在難民收容所。歐盟估計到明年第1季，亟需人道救援的難民人數將達到100萬人。1050909

(中央社)