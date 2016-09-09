中山美穗驚喜來台 小禮服現身戲院挺《情書》

中山美穗驚喜來台，與《情書》海報合照，重現經典。（圖／取材自中山美穗Instagram）

中山美穗身穿紅色小禮服，現身戲院挺《情書》。（圖／取材自中山美穗Instagram）

日本演歌兩棲女星中山美穗在主演純愛電影《情書》中，中山美穗清新、自然模樣，讓她成為當年男孩們心中的夢中情人，純愛經典歷經20年依舊不變，該片今(9日)將重新上映數位版本，代表作重返大銀幕，中山美穗也悄悄來台，現身戲院，同框電影海報。

46歲的日劇女王中山美穗當年以電影《情書》走紅，她在戲中一人分飾兩角，以自然、清新演技感動無數觀眾，時隔20年今《情書》重新上映數位版本，中山美穗也秘密來台，昨在IG曝行蹤，她身穿紅色小禮服，現身台北戲院，與電影海報合照，重現經典。

(中時電子報)