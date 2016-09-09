9月9日各報頭版要聞

中國時報

●明年起 時薪133元 月薪21009元 基本工資漲5％

基本工資時薪及月薪雙漲！基本工資審議會議經5個小時激烈攻防，終達成共識，基本工資的月薪自明年1月起，將從現行的2萬8元調整至2萬1009元，漲幅5％、為5年新高，本、外勞工計162.3萬人受惠；時薪也將從120元於今年10月先調至126元，明年1月再調至133元，漲幅10.8％、創10年新高，嘉惠39萬部分工時勞工。

●台灣與28國並列首波開賣名單 iPhone 7 「9月16日」登台

全台果迷今年不悶了！蘋果新機iPhone7下周五（9月16日）在台開賣，台灣這回與全球28國並列「首發團」，不必再羨慕別人！也因新機開賣在即，避免預購造成混亂，中華電、遠傳電信都決定不辦預購，開賣當天提前至早上8點開門接客。

●和解不到7小時 狠耍回馬槍 遠雄：大巨蛋公安基準 於法無據

大巨蛋案昨（8）日上演和解戲碼，北市府願再給遠雄一個機會；但和解不到7小時，對北市府官員指遠雄須「守法」等言論，遠雄突來了一記回馬槍，態度轉為強硬。遠雄企業團發言人楊舜欽回擊，「7大公安基準於法無據」，也無所謂「消失的樓梯」爭議。

蘋果日報

●iPhone7 台下周五開賣

全球果粉期待的美國蘋果（Apple）新品發表會，昨在舊金山登場，一如各方猜測，新一代iPhone 7及iPhone 7 Plus，除具備防水功能及雙鏡頭外，最引人注目的就是移除耳機插孔，以配有lightning連接器的EarPods耳機取代傳統耳機。對新iPhone整體設計，分析家多認為與前一代差異不大。令國內果粉開心的是，這次台灣終於列為第一波開賣名單，下周五（本月16日）就開賣了！

●漲5% 基本工資變21009元

基層勞工要加薪了。勞動部昨召開基本工資審議委員會，勞資經5小時角力，敲定基本工資將分兩階段調漲。因應法定正常工時縮減，下月起時薪先從120元漲至126元，明年元旦起再漲至133元；月薪明年元旦起由20008元調至21009元。總計時薪調幅約11%、月薪調幅5%，創近5年最高漲幅，估201萬人受惠。

●騎士撞車門 後車輾拖８公里慘死

台南西港區前晚發生一起離奇車禍，十七歲少年騎機車返家，先遭路旁轎車亂開車門擦撞，當場摔車人滑到快車道，竟被另輛白色轎車撞上「夾走」，正面朝下遭拖行八公里，幾乎體無完膚，連肺部都磨到挫傷，昨午不治。警訊後將拖行駕駛依過失致死、亂開車門駕駛依過失傷害罪嫌移送。

聯合報

●明年起月時薪雙漲 基本工資調漲5%

基本工資審議委員會昨經五小時馬拉松式開會，決議基本工資明年元旦起漲百分之五。下月起時薪因應工時縮短，先從一二○元調漲至一二六元；明年起月薪、時薪再雙漲，月薪從二○○○八元調整至二一○○九元，加薪一千零一元，時薪漲為一三三元。國內一六二萬名勞工（含移工）、卅九萬名打工族、共二○一萬人受惠。

●公教月退2.5萬元以上 三節慰問金沒了

行政院長林全昨拍板，明年春節起，符合退休公教人員發放三節（春節、端午、中秋）慰問金對象的標準，將做調整，只要是月退在新台幣二萬五千元以上的退休公教人員，將不再發放。預估每年可省下八點七億元，受影響人數約十五點六萬人。

●林全拍板 政院300億貸款救觀光

搶救觀光業，行政院昨晚間宣布，將推出三百億元專案優惠貸款、提供貸款紓困、擴大國內旅遊市場及稅捐減免等四大措施；另外將研議是否對觀光飯店等提供減免房屋稅、地價稅，以協助業者度難關。

自由時報

●基本工資調5％ 明年起21009元// 時薪兩階段調漲 10月先調為126元 明年調到133元

勞動部基本工資審議委員會昨敲定，基本工資時薪因應今年起法定正常工時縮減重新換算，自十月起先由一二○元調為一二六元，基本工資則自明年元月起調漲五％，月薪調高一○○一元為二萬一○○九元、時薪為一三三元。

●劉泰英子作證// 中興電工 黨產變私產

行政院不當黨產處理委員會九月掛牌上路，民進黨立委林俊憲昨日召開記者會踢爆國民黨黨營事業「中興電工機械公司」，被董事長江義福以兩家公司轉投資方式，把黨產變成私產。前國民黨大掌櫃劉泰英之子劉昭毅更陪同出面證實，江是劉泰英當年所派去的。

●為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴

「看年輕人找工作這麼辛苦，領十八％我心不安！」

為表達對年金改革的支持，新北市板橋區新埔國中退休教師、人民作主教育基金會執行長劉明新，昨天到台銀板橋分行註銷台灣銀行十八％的優惠存款，未來每個月少領約一萬元退休金，但他說：「每個月還可領六萬，已經足夠了，看到年輕人低薪及台灣的國際處境，放棄十八％，只求一個公義及心安！」

(中時電子報)