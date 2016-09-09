德霖新生報到，教授化身抓寶訓練師，學生到課率激增

德霖技術學院老師們化身為小智及訓練師迎接新生到來。（陳俊雄翻攝）

抓寶風潮帶動今夏最火話題，許多大學院校師長擔心，開學後該如何上課？德霖技術學院8日新生訓練，學生到校看到師長喬裝寶可夢訓練師「小智」，驚呼聲中紛紛拿起手機與老師自拍話家常，在最短時間內縮短了師生距離。

新生阿志表示，暑假成天與朋友瘋狂抓寶、打怪，原本擔心來學校上課會很無聊，一度想蹺課，但看到老師們用心融入我們的世界，讓他有來學校的動力了。

校長羅仕鵬表示，寶可夢是6、7年級生的共同記憶，透過科技擴充實境遊戲運用，又在8、9年級生造成熱烈迴響，師生彼此產生時間與空間的交集，這是寶可夢所帶來的學輔工作利基，為逐漸拉大的師生代溝注入新的交流元素。

學生會則指出，校園其實就是個龐大的知識殿堂，師長都是各領域的高手，寶可夢所涉及的軟體設計、定位系統、資通訊應用、大數據分析…等，都在資訊工程系、電腦與通訊系、電子工程系、創意產品設計系的課程中，「與其熱衷抓寶耗費時間，不如也學點科技應用的技能，更有大效益」。

德霖往年新生訓練平均到課率約9成，今年師長化身抓寶訓練師迎接大學新鮮人，不僅到課率達97％，連學生到課專注度也大幅提升。

(中時)