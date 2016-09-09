超幸運嬰兒機上出生 一輩子搭飛機免錢

Buraq Airline週四晚間在其官方臉書上表示，他們在高空中迎來了一位新生命。這剛降臨的小生命一出生就是個幸運的開始，因為在飛機上誕生的關係，他未來搭飛機都無須付費。

據了解，這是架從利比亞首都的黎波里（Tripoli）飛往尼日首都尼亞美（Niamey）的班機。機上工作人員表示，孕婦在飛行途中告訴他們她 開始感到震痛，所以他們在高空中幫助該孕婦產下這超幸運男嬰。為了紀念此意外事件，該名孕婦決定將兒子的名字取得和機長的一樣。

Buraq Airline為總部設在的黎波里的利比亞航空公司，經常有班機往返於中東、北非和歐洲之間。

(中時電子報)