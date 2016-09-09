法阿爾卑斯山區纜車故障 45人受困待援
法國阿爾卑斯山區的纜車，在當地時間周四下午17:30發生故障，有110名乘客受困在海拔3800公尺的纜車上，法國，瑞士及義大利當局出動多架直升機救援，已順利救出65人，但救援行動在入夜後暫停，仍有45人受困待援。
法新社報導，出事地點在歐洲最高峰白朗峰（Mont Blanc）附近。纜車公司總經理表示，當地時間大約下午4時左右，纜車纜線不知為何糾結在一起，而白朗峰公司的工作人員沒有成功排除故障；法國第3電視台則說，纜車是因纜線被強風吹得糾結在一起而無法行駛。
事發當時多達110人受困，當局旋即出動直升機展開大規模空中救援行動，警方表示，救援工作很艱難，每次只能救2個人，估計救援行動要持續到深夜，目前救援行動在入夜後已經暫停，不過救援人員已趕抵現場，提供受困民眾食物、飲用水及毛毯，救援工作將於第二天一早7:15恢復進行。
法新社指出，故障的這條纜車觀光路線風景美不勝收，由法國通到義大利，全長約5公里，運行一趟大概要花35分鐘時間，每一個纜車上可載4位乘客。
(中時電子報)
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