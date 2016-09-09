墾丁國家公園淨灘 即日起報名

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墾丁國家公園管理處將於24日上午9時淨灘，地點為墾丁各沙灘，報名時間即日起到16日止，只接受網路報名。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月9日

墾丁國家公園管理處將於24日上午9時淨灘，地點為墾丁各沙灘，報名時間即日起到16日止，只接受網路報名。

淨灘地點包括後壁湖及出水口、後灣、白砂、南灣、大灣、小灣、船帆石、漁村公園及風吹沙海灘，共開放450個名額。

墾管處表示，參加淨灘單位有墾管處、行政院海岸巡防署南巡局六三岸巡大隊、台灣屏東地方法院檢察署與恆春地區各機關、團體，主要是清除暑假期間人潮帶進的垃圾。1050909

(中央社)