敬師月觀光工廠有禮 學生也受惠
教育部慶祝9月敬師月，和中華民國觀光工廠促進協會合作，提供教師優惠活動。其中不少廠商讓學生沾光，鼓勵師生一同出遊。
教育部說，敬師好禮優惠活動到10月31日止，可憑教師服務證或教職員識別證，到全台36家觀光工廠，享門票優惠或優惠禮等。
教育部說，希望藉和觀光工廠合作，鼓勵老師體驗在地生產故事，了解產業創新服務，回到課堂上可與學生分享。
據觀光工廠促進會整理的優惠內容，許多廠商的敬師月活動，不只針對老師，還讓學生一同沾光，拿學生證也能獲優惠。
優惠方式各家不同，包括門票優惠、DIY課程優惠，及給予折價券、神秘小禮物等，相關資訊可參考http://www.ttfa-formosa.org.tw/activity_detail_46.htm。1050909
(中央社)
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