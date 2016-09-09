密室逃脫 消防體驗營宣導防火防災

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高雄市政府消防局第五大隊舉辦消防體驗營暨防火防災宣導活動，讓參加的小朋友體驗，以「密室逃脫」方式呈現，宣導如何躲避濃煙。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 105年9月9日

高雄市政府消防局第五大隊舉辦消防體驗營暨防火防災宣導活動，讓參加的小朋友體驗，以「密室逃脫」方式呈現，宣導如何躲避濃煙。

宣導以濃煙躲避為主軸，以「密室逃脫」方式呈現，教導小朋友除要有遇到濃煙時，須低姿勢爬行、小火快逃與濃煙關門等必備知識，更要腦筋急轉彎，透過找出線索才能逃出濃煙魔爪。

參加的小朋友們無不絞盡腦汁，按圖索驥，希望拼湊出正確答案及時逃生，學童在遊戲、動腦筋中通過關卡。

宣導活動讓小朋友們體驗緩降機操作及逃生，如果無法安全從樓梯順勢到避難層離開火場時，或沒其他方式避難時，非不得已情況下，選擇以緩降機方式逃生。

第五大隊表示，緩降機保養維護及正確使用格外重要，牢記「掛丟套束推」口訣，使用時雙手不能上舉、一手緊握束帶扣環一手推外牆，及著地時雙腳踏穩地面等做法，才能安全落地。1050909

(中央社)