鴻海集團斥資37.7億元 入股滴滴出行

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全球最大電子代工廠商鴻海科技集團投資中國大陸叫車服務滴滴出行1億1990萬美元（新台幣37.7億元），使滴滴出行估值來到約340億美元。

彭博報導，根據1份文件，鴻海集團的鴻海精密工業公司持有滴滴出行0.355%股權。這家蘋果公司裝置主要組裝企業表示，這項交易是打造物聯網產品和服務更廣泛努力的一部分。

滴滴出行在聲明中表示：「滴滴出行和鴻海聚焦於創新和執行力。我們在探索各種可能性，但目前還沒有合作的具體計畫。」（譯者：中央社陳昱婷）1050909

(中央社)