中秋家中柚子多 帥主廚教你做沙拉
中秋節許多民眾會吃柚子應景，但如果家中有太多柚子吃不完，或不想單吃柚子，可用家中材料做出簡單沙拉。
amba台北中山意舍酒店裡的ACHOI當代料理餐廳顧問主廚林明健特別為中央通訊社讀者設計簡單柚子沙拉，讓民眾在家就可動手做，換吃不同柚子風味。
●沙拉材料：
柚子、半顆香菜、少許薄荷葉、少許九層塔、少許小番茄、少許小黃瓜、少許洋蔥、少許櫻桃蘿蔔、少許芝麻葉、少許軟殼蟹或蝦子1到2隻。
●沙拉醬材料：
越南魚露、萊姆汁水、糖、大蒜、辣椒。
沙拉醬部分，林明健說，只要把魚露、萊姆汁與水用1:1:1比例混合，加入少許糖、大蒜及辣椒，拌一拌後即可冰入冰箱備用。沙拉醬可放4到5天，越久味道越濃郁。
●沙拉製作過程：
柚子挖空後，柚子皮可放旁邊備用。
洋蔥先用刨刀刨成薄片、小番茄切丁、櫻桃蘿蔔切片、小黃瓜切絲後備用。
軟殼蟹或蝦子沾上用麵粉調出的麵糊後下去油炸，約3分鐘呈現金黃色後即可起鍋。
把剛剛的洋蔥、小番茄、小黃瓜等一起拌勻，再加入柚子。
林明健說，柚子要用手撥成一小塊，但不要太小避免影響口感。約1公分左右大小，不僅好入口，甜味鎖在柚子裡會更好吃。
再加上少許香菜、九層塔、薄荷葉與櫻桃蘿蔔後，加入沙拉醬拌勻，擺上炸得酥脆的軟殼蟹或蝦子就完成這道柚子沙拉。
林明健說，喜歡脆脆口感的民眾，可將硬花生壓碎後灑在沙拉中，想吃辣可加入少許辣椒粉，即可成盤。
如果民眾要美觀上桌，林明健說，這時柚子皮就派上用場，可把柚子皮當碗，沙拉放在上頭後，再擺上炸物，不僅美觀，也是道好吃又健康的柚子沙拉。1050909
(中央社)
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