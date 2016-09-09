美國最大隱形驅逐艦將入列海軍服役
美國最大和造價最高的隱形驅逐艦「朱瓦特」號（USS Zumwalt）即將加入海軍，由於大規模採用自動化系統，這是1930年代以來建造的所有類型驅逐艦中，編制人員最少的軍艦。
「朱瓦特」號與147名官兵7日從緬因州巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）啟程，凖備參加成軍典禮，艦長柯克（James Kirk）讚揚他們歷經3年努力，讓這艘最先進的驅逐艦凖備服役。
柯克表示，「這艘軍艦上團隊合作極佳。船員有3點可為典範，即專業技術水凖、最佳團隊合作，以及全力達成目標的毅力。」
這艘驅逐艦長182米，排水量15000噸，是美國最大型、最先進的驅逐艦。船頭是穿浪式設計，有助在大風浪之下穩定地高速航行。
它與美國海軍以往建造的軍艦不同，船身採用隱形設計，向內傾斜。為了使敵軍雷達偏轉，軍艦外形設計有尖角。雷達和天線收藏在艦橋，炮管隱藏在炮塔。該艦只靠電力推動，有較大的供電容量，方便日後安裝電磁砲、激光武器等。該艦還採用新的垂直發射系統，可發射更大、更遠的導彈。
朱瓦特級驅逐艦是一種多用途水面艦，可以用神盾系統防空，也能用先進火炮進行岸轟，還有一些反潛能力。美國國會希望該級艦能替代以前戰艦的功能。原本海軍想建32艘朱瓦特級驅逐艦，因為成本過高，建造數量縮減為24艘後，又再縮減至7艘。最終定案只建造3艘朱瓦特級新艦，分別排定為DDG-1000、DDG-1001與DDG-1002。
(中時電子報)
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