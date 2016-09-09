高中女生跳軌 警消自強號車廂下救人

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17歲女學生9日上午在萬華火車站跳軌，警消人員將她從自強號車廂下救出後急救。（民眾提供）

9日上午萬華火車站發生高中女生跳軌事件，警消在自強號車廂間搜尋救人。（民眾提供）

9日上午萬華火車站發生高中女生跳軌事件，警消在月台上準備進行救援工作。（民眾提供）

萬華火車站月台9日突傳女子跳軌，一名17歲的高中女學生在火車要靠站時突然跳下月台，造成自強號107班次南下列車暫時停駛，警消救護人員在第四車廂下發現女學生後緊急送醫急救。

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