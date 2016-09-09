G7交通部長宣言 擬提合作普及自動駕駛車應用
據共同社報導，23日至25日在日本長野縣召開的七國集團(G7)交通部長會議上將通過有關汽車自動駕駛技術的聯合宣言草案。其中提出將為自動駕駛車早日投入實際應用和普及「互相合作，發揮領導作用」。草案還寫入要探討成立工作組，以制定出能實現國際協調的安全規章。
報導指出，圍繞汽車自動駕駛，全球汽車廠商和IT企業正在展開激烈的研發競爭。發達國家爭取憑藉政府層面的協作，通過對廠商進行指導等舉措推動實用化。這份宣言將同關於基礎設施老化對策的聯合宣言一起，計劃在24日下午對外公佈。
報導稱，宣言草案指出，通過自動駕駛的實用化，可以達到防止交通事故、解除擁堵問題、減輕駕駛員負擔等效果。其中稱，自動駕駛還有望對老年人和殘障人士的出行提供幫助，改善人口稀少地區的交通狀況。
報導稱，自動駕駛是由人工智能（AI）把握周圍交通狀況並實現行駛的技術，聯合國機構正在就安全基準等國際安全管制的框架進行討論。宣言草案還提出，為了消除AI遭受網路攻擊導致汽車失去控制的危險性，關於聯合國機構正在研究的防止汽車和基礎設施遭非法攻擊的指導方針，G7擬提供協助。
(中時)
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