楊冪趴地哄貓 細白鉛筆腿0瑕疵美爆

楊冪樂當鏟屎官，趴地哄貓。（圖／取材自楊冪微博）

楊冪當媽，身材纖細宛如少女。（圖／取材自楊冪微博）

大陸女星楊冪升格為人母後，身材依舊纖細，四肢與臉蛋宛如少女，尤其是她一雙鉛筆腿長得犯規，愛貓的她為了貓咪什麼願意做，楊冪更親自趴地哄貓，細長鉛筆腿即使跪在地上依舊0贅肉，模樣美爆。

楊冪昨(8日)曬出「一個鏟屎官的日常」，她為了躲在沙發下的愛貓，親自跪趴在地哄毛孩子，少女模樣讓粉絲直呼戀愛。而即使跪在地上，楊冪的鉛筆腿依然纖細，長腿依舊完美，更是羨煞眾人。

(中時電子報)