8國藝術家精彩匯演「2016台北藝術節」要你好看

河床劇團與中山女高合作之《停格》，以詩意畫面闡述女高中生的私密心事。（2016台北藝術節提供）

台北藝術節尾隨在台北兒童藝術節及台北藝穗節之後，率先在全台眾多藝術節及表演團隊節目中在九月登場，開啟大台北地區的表演藝術季。2016台北藝術節於9月8日揭開序幕，現場集結來自德國、法國、紐西蘭及台灣等國的藝術家，台北市政府副市長陳景峻致詞時表示：「台北自三月開始，便有一連串不停歇的藝術活動，自台北兒童藝術節、台北藝穗節到台北藝術節，讓整個城市都充滿藝術的氣息，柯文哲市長曾說：「改變台北，從文化開始。」一個城市的偉大，並不是有多少現代設施，而是靠文化、藝術，使其成為充滿長遠、引導力的城市，透過文化表演，與世界做接軌。」

「2016台北藝術節」開幕合照。（2016台北藝術節提供）

台北市文化基金會謝佩霓執行長，則感性闡述18年來台北市文化藝術的開拓流脈：「18年前，整個世界面對的不只是世界末日的情節，在一片紛擾當中，台北作為華人世界言論最自由，完全沒有任何審查箝制的台北，決定舉辦台北電影節、台北詩歌節等活動，還有台北藝術節。在千禧年交替之際，小小的藝術作為，在18年後成了重要台北文化地標，今天在此，一同慶祝台北藝術節滿18歲，因為有台北藝術節，每次看到台北藝術節節目都非常驕傲，因為台灣的多元性、對種族宗教文化的包容力，成就節目豐富的層次，也讓城市擁有精彩的風景。」

藝術總監耿一偉則表示：「我很高興擔任藝術總監的這幾年擁有許多自由去思考與創造，而我也將這些空間交給藝術家，讓他們自由發展，希望可以在這樣的過程中分享想法。開幕節目則呼應的今年的策展主題「藝術改變你的生活」，藝術就像是《停格》的高中生一樣，會讓你覺得世界是可以改變的。藝術也讓世界停止了，如同《龍之憂鬱》的重金屬大叔一樣，從未發現自己變老，希望各位多多支持。」

「2016台北藝術節」《停格》現場。（2016台北藝術節提供）

開幕演出由河床劇團與中山女高共同攜手合作的《停格》，如詩的畫面，傾訴女高中生的私密情緒與愛戀心事。緊接著六週不停歇的精彩展演，要讓觀眾感受藝術如何改變生活。

2016台北藝術節《停格》精彩演出。（2016台北藝術節提供）

首週歐陸VS.台灣劇場 各自展現視覺風景

法國視覺藝術家菲利浦‧肯恩的《龍之憂鬱》，在諾大雪景舞台上，以低限手工的方式，用日常器具打造搖滾遊樂園，向觀眾展現景象「被製造」的過程，無厘頭中充滿奇幻異想。同一週末，由河床劇團和中山女高共同創作《停格》，舞台上如教室的生活空間，為導演郭文泰與演員共同打造完成，將女高中生對於親人的思念、生命的離逝、苦澀愛戀等心情，透過河床式的詩意畫面娓娓道來。9月9日至11日分別於中山堂中正廳、水源劇場上演。

莫圖斯前衛劇團_劇照。（2016台北藝術節提供）

同週在9月13日播出劇場實錄電影《哈姆雷特》，由瑪克辛．皮克（Maxine Peake）以女性飾演哈姆雷特一角，將原為英國曼徹斯特皇家交易劇院（Manchester Royal Exchange Theatre）叫好叫座的驚人舞台劇─莎士比亞最具指標性作品《哈姆雷特》帶上大螢幕。

棒球奇蹟_劇照。（2016台北藝術節提供）

第二週穿越時空與國界 探討棒球文化、聆聽台灣文化

由日本前衛小劇場旗手岡田利規執導的《棒球奇蹟》，以棒球運動剖開日、韓、美三國的殖民情結。曾獲岸田國士戲劇獎的岡田利規，更多次受邀至各大國際藝術節演出，票券已售罄。

劇場鬼才鴻鴻與新寶島康樂隊、客家金曲歌王黃連煜攜手合作的《我是東西南北香蕉人》，以清末詩人黃遵憲為創作起點，一齣穿越時空的狂想音樂劇，由怪氣瀟洒的黃連煜操刀，除了將黃遵憲詩作填入即將失傳的客家山歌調外，演唱豐富音樂曲風與橫跨四種語言的原創歌曲，舞台視覺設計令人驚喜不斷。作品將於9月16日至18日上演，把城市舞台化作演唱會現場。

第三週跨出大洋洲 族群故事和文化躍然於劇場

獲選為德國2016年度最佳劇院馬克西姆‧高爾基劇院，將歐陸移民、難民議題帶上舞台，以直逼人心的作品向世界傾訴。6月甫於中國北京、上海演出的《共同境地》，獲得極高的評價，故事圍繞於南斯拉夫內戰後被迫移居德國的第二代，時代的離散與深厚的鄉愁，正如《灣生回家》的灣生們，喚起人們對於土地、故鄉的共同情感。

同為南島語系的原住民舞團，台灣蒂摩爾古薪舞集與紐西蘭黑色優雅舞團，排灣族的內斂情感與毛利族的狂放肢體，跨國共製舞蹈作品《在一起》，長達5個月的視訊排練後，9月黑色優雅舞團將至台灣屏東三地門部落駐村一個月，與蒂摩爾古薪舞集共同生活，編創全新舞碼。兩檔作品於9月23日至25日分別在城市舞台、水源劇場演出。

第四週英國與台灣各拋瞬息雜技 推出絕奇無窮新馬戲

自2013年起，台北藝術節年年引入闔家共賞的新馬戲，已成為活動特色，第四週由英國、台灣的團隊帶來不同形式的新馬戲演出。兩檔作品9月30日至10月2日各自在中山堂中正廳、水源劇場搬演精彩作品。

英國甘蒂尼雜技團繼2014年大受好評的《搞砸了》之後，亞洲首演的全新作品《4x4瞬間建築》巧妙結合芭蕾與雜耍，於2015愛丁堡藝術節場場爆滿，演出中優雅、驚險卻又精準的互動，打造瞬間視覺驚奇。

一瞬之光_劇照。（2016台北藝術節提供）

台灣首屈一指馬戲團隊FOCA福爾摩沙馬戲團，與導演Baboo聯手打造《一瞬之光・How Long Is Now?》，用百元商店日用品取代馬戲慣用道具，以定格動漫的形式拆解馬戲形塑的幻覺，並邀請到視覺藝術家吳季璁擔綱舞台設計，音樂設計為跨界音樂家柯智豪，引起諸多討論的劇照與視覺設計，則由知名設計師聶永真統籌。

劇場實錄電影《哈姆雷特》劇照。（2016台北藝術節提供）

第五週跨性別與跨文化挑戰 表演藝術翻轉形式

開賣便完售的義大利莫圖斯劇團《中性》，結合VJ、DJ和行為藝術，劇中引用大量電子樂和搖滾樂，以主角真實的生命歷程，道出跨越性別標籤的成長之路，10月7日至9日於中山堂光復廳挑動觀眾的感官體驗。同一週還有超人氣團隊【相聲瓦舍】的新作《沙士芭樂》，以莎士比亞筆下人物為軸，交織經典段子，10月7日於大安森林公園露天音樂台免費演出，爾後11月將至全台各地巡迴二十餘場。

第六週壓軸大戲 台法劇場合作新模式

同黨劇團與法國守夜人劇團共同製作《歐洲聯結》，由入選亞維儂藝術節的導演馬修‧華執導，劇中主角為個人私利不惜犧牲第三世界的弱勢族群，一步步踏上名利雙收的頂端。為讓觀眾感同身受生活經驗與世界之間的關係，特地打造附專屬耳機的座椅，讓觀眾透過耳機聽見主角內心的私密告白，開創台灣觀眾嶄新的觀戲體驗。作品將於10月10日至10月16日台北水源劇場進行世界首演後，11月赴法國巡演40餘場，開創台灣與歐洲劇場界的合作新模式，也讓台灣觀眾搶先看到優質作品。

2016第18屆台北藝術節以「藝術改變你的生活」為題，集結來自8國的優秀創作者，自文化、政治、歷史、族群等觀點出發，運用相聲、新馬戲、戲劇、舞蹈等形式，帶來11齣劇場作品、1部劇場實錄電影、工作坊與國際大師講座等，獻給台北市民一場精采絕倫的藝術饗宴。

4x4瞬間建築_劇照。（2016台北藝術節提供）

2016「台北藝術節」

時間：9月9日起至10月16日（為期六週）

地點：城市舞台、水源劇場、中山堂、大安森林公園露天音樂台等

(中時電子報)