女子掉落月台遭火車撞擊 性命垂危

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(中央社記者朱則瑋台北9日電)北市消防局獲報，台鐵107次自強號今天早上7時36分通過萬華站東主正線時，有1名女性旅客從月台掉落至路線內，遭列車撞擊，無呼吸心跳，警消人員把人救出後，送往台大醫院急救。1050909

(中央社)