美網》爆冷! 小威止步女單四強 球后寶座將易主
世界球后小威廉絲在美網女單準決賽，遭遇的對手正是在16強擊敗姊姊大威(Venus Williams)的捷克女將普利斯可娃(Karolina Pliskova)，但小威卻無法延續前役氣勢，最終以2比6、6(5)比7遭對手拍落，不僅止步於美網女單的四強，世界球后的寶座也因此確定易主。
雖然前役挾強烈氣勢拍落對手，但今日小威卻打得不輕鬆！首盤開賽後似乎一直未進入狀況，更在第3、7二局接連被對手破發，而普利斯可娃也適時掌握機會，僅花26分鐘即以2比6拿下首盤。
進入次盤，小威立即重拾手感，但依舊無法擺脫對手的纏鬥，雙方對峙進入搶7，但小威開局就連失3球，雖然一度將比數扳成5:5，但之後普利斯可娃攻勢持續加溫並連下2球，最終普利斯可娃就以6比2、7比6爆冷擊敗小威，挺進美網女單的決賽。
無法替姊姊報仇的小威，不僅此役挑戰生涯第7座美網女單冠軍、第23座大滿貫金盃失利，若另一場的「德國甜心」可貝兒在稍後賽事順利晉級的話，也將撼動小威世界球后的寶座。
(中時電子報)
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