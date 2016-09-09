小丸子餐廳明開幕 勘稱史上最苛訂位規定

櫻桃小丸子主題餐廳外觀。（鄧博仁攝）

櫻桃小丸子主題餐廳內裝。（鄧博仁攝）

櫻桃小丸子主題餐廳可愛餐點。（鄧博仁攝）

櫻桃小丸子主題餐廳可愛叉子。（鄧博仁攝）

櫻桃小丸子主題餐廳餐具。（鄧博仁攝）

櫻桃小丸子主題餐廳可愛環保袋。（鄧博仁攝）

喜歡一窩瘋搶打卡湊熱鬧，讓現代人吃飯愈來愈沒尊嚴。即將於明天9月10日開幕試營運的「櫻桃小丸子」主題餐廳未演先轟動，因此餐廳也於日前訂出超級嚴苛的訂位規定，未來訂位後必須提前於開場10到15分鐘到場，一遲到就得順延，連電影院開場遲到都沒這樣管，也比到醫院看門診遲到過號還嚴苛。

櫻桃小丸子主題餐廳臉書官網這樣寫：

9/10(六)我們要開始試營運了😚😚

目前有下面六個訂位時段👇👇

10：00

12：00

14：00

16：00

18：00

20：00

貼心小叮嚀事項👇👇

一、用餐時間90分鐘準時開始算。

二、必須於開場前10-15分鐘到，然後準備入場。

三、如遲到自動順延到之後的場次，服務人員會提前電話通知安排的時段與您確認。(順延時段的安排會依照當天訂位狀況而定)

四、每天最後出餐時間為晚上9點（同時為最後加點時間）

五、暫不接受粉絲團私訊訂位。

如有不便的地方，謝謝你的體諒與海涵🙏🙏

這些年來，看準台灣人把美食當小確幸，把率先打卡當成就，於是所有新餐廳開幕都找公關公司操作，而公關公司也愈來愈懂操弄手法。例如，在確定引進新品牌後就先安排記者到日本等國外採訪該品牌，大幅報導營造聲勢與知名度。等開幕前先行買通部落客或置入廣告，然後開始優惠攻勢與飢餓行銷，像是前100人可用10元吃300元丼飯，每日只開放20組訂位....等等，造就排隊場面，接著再繼續買通部落客拍照打卡，再吸引電視台拍攝與報導，然後就是永不止息的排隊人潮。

這些場景大家很熟悉，因為前些年專門以這手法操作新餐廳開幕的公關公司就那幾家、那幾個人，成功模式出現後到處複製並成為教材，成為現在新餐廳開幕的標準作業程序，結果就是愈演愈烈，操弄手法已強過對客人的尊重。

為了吃一餐，我們得緊盯電腦螢幕搶位，為了吃一餐，我們得像小學生升旗一樣提前10分鐘整隊集合，而一旦吃到這一餐，我們就能搶先拍照、打卡，被按讚，然後得意不已。

這有什麼好得意？

面對這樣的狀況，有可能改變嗎？答案是不可能！現代人太空虛了，網路聲量與那個讚太重要了。更重要是，誰能抗拒櫻桃小丸子的可愛與花輪同學的帥氣！

更何況，我們從小就是看著日本漫畫長大，而不是台灣本土漫畫長大，我們早被文化入侵到心裡住著一個日本魂，連國家大門飛的都是Hello Kitty。乖乖排隊吧！

(中時)