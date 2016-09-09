觀鳥踏浪自行車 南寮漁港一次滿足

新竹漁港也稱南寮漁港，遊客除了可以在此挑選、品嚐到最新鮮的海產外，還可仰天欣賞漫天飛舞的造型風箏，踏上單車沿著車道欣賞壯闊海景，是個適合全家大小休憩的好去處。

南寮漁港除了新鮮海產，「17公里海岸」更是重要的休憩景點。新竹市政府城市行銷處長顏章聖表示，17公里海岸是北台灣重要的潮間帶，生態景觀豐富，民眾可以到此欣賞水鳥、打赤腳在岸際踏浪，也可到南寮漁港品嚐海鮮美食，非常適合民眾帶著全家大小到此遊玩休憩。

顏章聖指出，新竹市17公里海岸線從南寮漁港一直往南延伸到客雅溪口，沿途除了可欣賞壯闊海景外，也會經過看海公園、紅樹林公園、港南運河、香山及南寮海岸夕陽、海山漁港觀海平台、海天一線看海區、鹽水港溪賞鳥區等「南寮八景」。

其中南港濱海區有豐富的景觀風貌，除了有濕地生態之外，還有一片美麗的半月形白沙灣，景色優雅，由於知道的人並不多，所以較少污染，冬季時受東北季風影響，還可常見風砂滾滾的自然現象。

另外，「17公里海岸線」自行車道，全長約17公里，不僅是單車族的最愛，加上全程沒有陡坡，不少民眾會攜家帶眷到此同遊，但也須提醒，17公里自行車道在某些路段會與一般汽機車輛共用，騎乘時仍需注意交通安全。

顏章聖建議，自行車騎乘路線可從南寮漁港出發，途經防風林到新竹看海公園，接著再到海天一線看海區欣賞壯闊海景，若時間允許、想再欣賞更多美景，可再到新竹港南運河風景區、紅樹林、風情海岸、南港賞鳥區、客雅溪口等處休憩。

顏章聖指出，沿海自行車道會途經5座特色大橋，包括彩虹大橋、親海人行陸橋、藍天橋、白雲橋等，每座橋都有不同景緻，讓民眾在騎乘17公里路程中，可以停下腳步欣賞不同美景。

自行開車的民眾抵達新竹漁港後，可將車輛停放在附近停車場；而搭乘大眾運輸工具的民眾，則可搭新竹市區公車至新竹漁港，即可在附近找到自行車出租店。若是自行車好手的話，那更適合騎著自己的愛車到此享受一趟，有別以往「挑戰公路」的慢活單車之旅。

新竹也因為風大而有「風城」之稱號，不論平日、假日，在南寮漁港周邊的草坪上，都吸引許多大小朋友到此放風箏，尤其假日，更聚集不少特技風箏好手齊聚風城競技，有時也會出現大章魚、大鯨魚等超大型風箏在天空飄舞著，總吸引小朋友們的目光，相當壯觀。1050909

(中央社)