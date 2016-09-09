台中漁港多功能 好吃好玩好浪漫

位於台中市清水區的梧棲觀光漁港原為小型漁村，因政府興建台中港，徵收了附近的海埔地，為了兼顧漁業的發展與契合社會的需求，將漁港朝生產、休閒、觀光方向發展。

梧棲漁港古稱「竹筏穴」，因位於牛罵頭西五水叉口，故又名「五叉港」。而地方賢達雅士更取「鳳非梧不棲，非靈泉不飲，非竹實不食」的雅意，將五叉音雅化為梧棲，並以位居清水鰲峰山之西，又稱鰲西。

梧棲漁港的位置大約在台灣西部海岸，也就是台灣海峽的中部海域，潮汐受太平洋潮流影響，每當漲潮海水自南北兩端流入台灣海峽，在中部一帶相遇造成海水高漲，退潮時海水往兩邊退散，因此造成潮差明顯，平均落差約達4.5公尺。

另外，梧棲漁港海底地形平緩，於乾潮時有長達3至4公里的沙灘露出水面，擁有千變萬化的景觀及豐富的海洋生態，漁民多從事沿海流刺網及淺海養殖。

同時，梧棲漁港也是台中市第一座機漁船港，為發展中部地區漁業，並配合台中港規劃所興建，水域及陸地範圍共計60頃，港內規劃的漁業專區，可容納50噸以下漁船300艘。

此外，梧棲漁港在民國78年開放自由通行後，人潮漸漸增多，為了兼顧漁業的發展與契合社會的需求，梧棲觀光漁港畫分為銷售區、直銷區、餐飲區、娛樂漁船、休憩公園及漁港周邊好遊等區。

而同為大台中地區六大漁港之一的麗水漁港，緊鄰大肚溪出海口，所以有資源豐富的潮汐生態，每當退潮的時候，可見小螃蟹等生物在泥沼中。接近傍晚的時分，夕陽餘暉灑落在海平面上，日落的自然美景不輸高美濕地。

麗水漁港堤岸上的觀景平台，採用仿希臘地中海風的藍白建築外觀，搭配拱門、扇窗、鈴鐺擺鐘及愛心欄杆的設計，營造出濃厚的異國浪漫情調，在純樸的小漁村之中，特別令人耳目一新，因此深受遊客們的喜愛。1050909

(中央社)