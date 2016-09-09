文青週末地圖 安平小鎮雲門劇場演出

週末將至，本週優質藝文活動包括，2016台北雙年展、「足印─楔子畫會2016創作展」、「石匱夜航－華人的藝術博物學」、「如豆的宇宙」展覽、「安平小鎮」舞台劇。

1.2016台北雙年展兩年一度的藝壇盛事「2016台北雙年展」將於9月10日至2017年2月5日在台北市立美術館登場。

這次台北雙年展邀請客座策展人柯林．狄瑟涵共同合作，結合國內外近80組藝術家之力，連袂展演出感官豐富、涵跨各項領域的藝術盛事。

台北雙年展作為台灣及全球藝術交流的平台，這次在展期間，北美館同步推出許多平行交織的活動與展覽，包含「朗誦／文件：台北雙年展1996－2014」回應這二十年的雙年展歷史。

2. 足印─楔子畫會2016創作展

台中市大墩文化中心在9月10日至28日於大墩藝廊及動力空間展出「足印─楔子畫會2016創作展」，楔子畫會在李足新指導之下，自1996年成立至今邁入20年，本次展覽主題「足印」，特別取用李足新名字「足」字，強調楔子畫會員們追隨李足新教授對藝術的執著及崇高精神，更喻意楔子畫會成立近二十年來的足印痕跡。

展覽主要分為兩個展區，大墩藝廊展出楔子畫會近年新作，動力空間則以裝置藝術手法，串連楔子畫會多年創作，企圖表現記憶、反映現在以及期待未來的創意場域，並置呈現畫會20年來的經典代表，營造沙龍展氛圍。

3.石匱夜航－華人的藝術博物學

大未來林舍畫廊即日起至10月2日與策展人沈伯丞合作，邀請八位藝術家郭維國、劉時棟、陳伯義、吳燦政、邱昭財、豪華朗機工、吳權倫與許哲瑜齊聚一堂，推出「石匱夜航__華人的藝術博物學」。

「石匱夜航」一詞源自於明朝張岱所著的「石匱書」與「夜航船」，前者是歷史研究，後者則是東方的百科全書式著作。也因此「石匱」與「夜航」分別投射了記憶與想像的特質。

這個命名，一方面指涉藝術的構成乃是相對於柏拉圖式理性哲學的智性系統，更意欲指出「當代藝術」其構成更傾向於奠基在東方思想上。奠基於東方思惟，「石匱夜航」的企圖在於探問－是否能夠構成一種由藝術建構的有別於科學知識論的知識結構系統。

4. 如豆的宇宙台北日動畫廊 9月10日至10月22日推出「如豆的宇宙」展覽，邀請十位來自台灣、日本與香港三地的當代藝術創作者，透過小件作品的展示，探索另一種觀看世界的邏輯，呈現「豆」意識下的藝術多義樣態。

展覽特意擇定小尺幅，一方面希望邀請觀者重新思考展示機制與作品呈現之間的視點關係，也進一步想像創作者在製作小作品時，其構思安排上可能存在的差異。

「如豆的宇宙」更多想呈現的，還有參展藝術家創作的縱深與廣度，正如「豆」並非單純指涉縮小的概念，眼前堆疊濃縮著豐富意義的小品，也不只是對比或對峙更「大」權威體系的主張，他們可能還代表著某段生命經驗的綿長軌跡。

5.安平小鎮台南人劇團9月9日至18日將在新北‧雲門劇場推出「安平小鎮」，這個作品原為2013年台南市政府文化局所委託創作，首演當年廣獲各界讚譽，不少在安平土生土長的歐吉桑和歐巴桑看戲過程中深受感動、熱淚盈眶，劇中一幕幕場景不斷召喚他們的童年回憶。

這齣劇透過廣泛蒐集並爬梳安平許多珍貴的史料圖片，同時也進行安平在地居民的深度探訪後，將全劇的時空背景移植至1970年代的台南安平。此外，更由於台南人劇團團長李維睦是道地的安平人，劇中許多珍貴的故事，也大多來自李維睦個人成長的生命經驗。這次他也親自參與全劇演出，現身與觀眾分享安平的點點滴滴。

全劇共分成三幕，分別是小鎮的日常、小鎮的愛情與婚姻以及小鎮的死亡與生活，透過平凡樸實的小鎮生活搬演，帶領觀眾看到安平漁港的興盛至沒落，藉此引發更多人對自己家鄉的回憶與關注，尤其是讓現在年輕人能有機會在劇場裡感受屬於他們祖父母或是父母那一輩人所生長的環境及其時空更迭的感傷情懷。

6. 第十五屆丹尼一日音樂節丹尼一日音樂節為全球性音樂日，為紀念記者丹尼波爾而誕生，以和平與愛為訴求，紐約、巴黎、倫敦、舊金山等城市群起嚮應，期待用音樂宣揚希望與寬容，知名樂團Linkin Park、Grizzly Bear、The Music、Maroon 5皆曾參與演出。

今年丹尼一日音樂節邁入第十五屆，將於9月10日在台北市客家文化主題公園舉辦，邀請民眾坐在草地上野餐，聽樂團帶來搖滾、饒舌、爵士、藍調及觀賞漂流馬戲團帶來的雜耍，讓你在台北感受世界脈動。1050909

(中央社)