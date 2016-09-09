澳偏遠小島6.3地震 未釀傷亡

官員表示，澳洲距離本土遙遠的麥夸利島（Macquarie）西南方今天發生規模6.3強烈地震，澳洲在當地設有1座小型南極基地，但未傳出人員傷亡或損害。

法新社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）表示，地震發生在麥夸利島外約29公里處，震源深度10公里。麥夸利島位於太平洋，約在澳洲與南極洲中間。

澳洲南極局發言人告訴法新社：「我們不斷與那裡的基地聯繫，他們的確感受到地震，但相當輕微，他們都平安無恙，沒有受到損害。」

這次也未發布海嘯警告。（譯者：中央社許湘欣）1050909

(中央社)