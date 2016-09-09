台鐵萬華站旅客落軌 送台大醫院搶救

台鐵107次自強號今天上午7時36分通過萬華站東主正線時，突然有旅客從月台掉落到軌道，導致被撞及，台鐵表示，傷者已被送往台灣大學醫學院附設醫院。

正逢上班通勤時間，後續列車可能會延誤，台鐵提醒民眾留意。1050909

(中央社)