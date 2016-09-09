美航空總署強烈建議 三星Note 7勿上機

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美國聯邦航空總署（FAA）今天強烈建議旅客，機上勿使用與托運三星智慧型手機Galaxy Note 7。

路透社報導，FAA今天表示，考量三星智慧型手機Galaxy Note 7的電池有起火可能，強烈建議旅客勿將他們的這支手機開機或充電，更不要放進托運行李中。（譯者：中央社許湘欣）1050909

(中央社)