北韓人為地震疑核測試 南韓將開緊急會議

圖為金正恩日前軍中視察照。（圖／美聯社）

歐洲地震中心和南韓氣象廳皆稱北韓發生5.0地震。南韓政府表示，應該是北韓的第五次核測試所引發的結果。韓聯社表示，青瓦臺將朝開緊急會議討論北韓核試驗跡象。

據了解，震央位於清津市西南方78公里處，恰好在吉州郡峰希里核試驗附近。美國地質勘探局和中國地震台測定震級分別是5.0級、5.3級和4.8級。歐洲方面測得的震源深度為2千米，美方測得震源深度為0千米。

而就在7日，日本共同社才引述情報部門人士的話表示，位於北韓東北部豐溪里的核試驗場，再次顯示出設置觀測儀器等疑似準備核子試爆的現象。有分析認為，或許是北韓知道美國偵察衛星正對其實施監視，所以此舉也有可能是在試探國際社會的反應。

北韓上次核子試爆是在今年的1月6日，據情報部門表示，過去的例子顯示，北韓通常會在被外界偵測到活動的兩到三周內進行核子試爆。

(中時電子報)