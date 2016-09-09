NBA》連名人堂記者會也遲到 艾佛森落淚感謝
2016年籃球名人堂記者會9日召開，向來很有個性的「戰神」艾佛森，就算獲選進入名人堂，過人傲氣絲毫未改，他整整遲到1個半小時才到場，甚至缺席名人堂夾克授予儀式，不過他到場就落淚感謝所有人，包含他的教練與球迷。
記者會開始1個半小時後，艾佛森才穿牛仔褲，戴著洋基球帽與招牌金鍊子到場，問起遲到原因，艾佛森說：「個人家庭因素，你們就只想知道這個？」隨後提到自己能夠入選名人堂，唯一的原因是他的教練與隊友支持。
「貝利教練幫我在高中取得成功，大學則有湯普生教練，拉瑞布朗教練讓我成為NBA年度MVP，也入選名人堂，沒有這些人，我不可能做到，」眼泛淚光的艾佛森說，「很多球迷替我加油，因此我不想讓他們失望，我想讓大家為我驕傲。」
艾佛森強調，就連那些不喜歡他的人，也給他不少幫助，「即使那些在我職業生涯一直批評我的人，也幫我進入名人堂，我必須證明他們說的是錯的，就算他們一直唱反調，他們還是幫了我。」
(中時電子報)
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