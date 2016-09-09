手持式核酸檢測儀 30分鐘測出基改食物
為捍衛食安努力，中山醫大與瑞基海洋生物科技簽訂產學合作，由企業提供20台手持式「核酸檢測儀」給學生使用，只要花費30分鐘，就能測出食物中是否含有基改食材，是原本所需檢測時間的1/5。
在固定容器內裝入一定數量的檢測試劑，接著加入準備檢測的食物後充分混合，再放進只比手掌大一些的檢測儀內，30分鐘後，食物內是否含有基改食材將一目了然。
業者指出，提供20台檢測儀給中山醫大，盼讓學生們了解產業動態、達到學習的效果，也盼藉此捍衛食安。
校方強調，本學期開始將規畫「基改食品核酸即時檢測」實驗課程，位學生踏進職場前做好專業訓練，未來也將走進社區，協助民眾檢測食品安全。
(中時)
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