週六日來「大安森林公園」聽影史最佳電影配樂

TSO露天音樂會。（TSO提供）

秋高氣爽的周末日夜晚，來大安森林公園聽音樂！別只顧著「抓寶」，美麗的森林公園裡飄起動人心弦的音符，訴說一段段電影裡的愛情、史詩的偉大！台北市立交響樂團（以下簡稱北市交）2016下半年樂季第一場「森林音樂會」將於9月10、11日晚間7時30分在大安森林公園露天音樂台演出。

TSO露天音樂會。（TSO提供）

本次森林音樂會名為「森林蒙太奇」，顧名思議以電影為主題，指揮楊智欽特別從美國電影學會的百年影史最佳電影配樂中挑選多首經典名作搭配而成，包括：亂世佳人、蝙蝠俠、超人、星際爭霸戰等電影主題曲或配樂，所有音樂圍繞愛情、英雄、星際翱翔等三個主題，搭配資深影評人麥若愚的解說，北市交期望帶領觀眾享受這個以音樂、電影、故事交織而成的夏末秋初夜晚。

北市交團長陳樹熙自今年初上任以來，格外重視北市交與市民之連結，特別規劃一系列森林音樂會，從9月至12月每個月第二個週末晚間在大安森林公園露天音樂台，皆有不同的主題音樂與市民朋友分享。

陳樹熙團長期望，北市交除了在專業音樂會的演出之外，更要在社區推廣、親子活動、校園音樂教育、戶外演出、創新展演…等領域全方位出擊，以達「連結人心，追求感動」之使命。

TSO露天音樂會。（TSO提供）

北市交「森林音樂會」

時間：9月10、11日晚間7時30分

地點：大安森林公園露天音樂台

(中時電子報)