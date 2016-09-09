中秋節有颱風？吳德榮：預報出來了
月圓人團圓，下週就是中秋連假，民眾開心準備返家團聚或出遊，但歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬顯示，中秋節將有颱風靠近台灣，連假是否遇颱風侵襲，接下來要密切觀察。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮今（9日）表示，歐洲中期預報中心(ECMWF)最近兩天以及部分國家的電腦模擬顯示，未來一週西北太平洋將有2至3個颱風生成。
目前在關島西方海面的熱帶擾動可能在週六、日（10、11日）最先發展，形成後將受太平洋高壓的導引，向西北西進行，會多麼靠近台灣再逐漸北轉？這就要持續觀察了！
吳德榮在《洩天機教室》專欄表示，由於科技的極限，電腦只有透過不斷的模擬，來逐漸減小預報誤差，但距今6、7天的預報，誤差超過600甚至1000公里以上者是很常見的。所以這個颱風對秋節天氣的影響，現在來論斷，確實「言之過早」，但應持續注意新資料的變化。
目前在東亞各國的預報作業中心之中，以美軍聯合警報中心(JTWC)在今(9)日2時最先發布相關的預報(圖)，確定性的路徑預報，在5天後將進行至宮古、石垣島附近。但預報不確定的範圍(陰影區)，颱風將來行進至琉球或者台灣一帶，都是屬於無法確定的可能路徑，透露岀的訊息與電腦模擬結果是相類似的，就是其中存在很大的變數。因此，不宜過早去論斷它確切的路徑及影響程度。
歐洲中期預報中心(ECMWF)電腦模擬亦顯示，下週一、二(12、13日)另一個熱帶擾動在南海發展，將向中南半島前進，對台無直接影響。反而扮演阻斷西南季風通過台灣附近的重要角色，也間接改變南部持續多雨的狀況。
(中時電子報)
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