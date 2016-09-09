追不當黨產蔡政府列10政黨 民進黨也在內

主委顧立雄表示中投、欣裕台視為國民黨不當黨產。（方濬哲攝）

不當黨產處理委員會8日公布必須接受不當黨產調查的10個政黨名單。（中評社）

蔡政府追查不當黨產，成立不當黨產處理委員會，成員有9名來自綠營，主委顧立雄為民進黨籍立委。不當黨產會8日公布，成立在1987年解嚴前，適用《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》的10個政黨。顧立雄昨表示，首要兩個追查目標為國民黨及民主進步黨。

據《中評社》，不當會8日公布追不當黨產，列10政黨。除了民國前18年成立的中國國民黨、成立於1986年的民主進步黨，還包括，曾與中國國民黨、中國共產黨，並列為中國近代史上三大政黨的中國青年黨；以及，曾與國父孫中山手訂國號為中華民國的尤烈創建的中國中和黨。

適用於《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》的10個政黨，包括，中國國民黨、民主進步黨、中國青年黨、中國民主社會黨、中國新社會黨、中國中和黨、青年中國黨、中國民主青年黨、民主行動黨、中國中青黨。

不當黨產會主委顧立雄昨日在記者會表示，因僅發現中國國民黨與民主進步黨，有實質進行運作，每年均向內政部申報財務收支資料，所以黨產會先針對國民黨、民進黨，調查政黨與其附隨組織，是否有不當取得之財產。

(中時電子報)